Viele Bundestagsabgeordnete zwischen Ostalb und Oberschwaben fordern bei den Entscheidungen zur Corona-Bekämpfung die Beteiligung des Parlamentes und mehr Transparenz. Dafür plädiert unter anderem der CDU-Abgeordnete Roderich Kiesewetter aus dem Wahlkreis Aalen-Heidenheim.

Die Entscheidungen zur Corona-Bekämpfung müssen nicht immer schnell getroffen werden, so Kiesewetter, dafür manchmal etwas überlegter. Und das Vorgehen müsse besser erklärt werden. Mehr Kommunikation der Entscheider mit den Bürgern, das fordern laut einer SWR-Umfrage alle befragten Bundestagsabgeordneten aus der Region.

Hilde Mattheis, SPD-Bundestagsabgeordnete aus Ulm (Archivbild) SWR

Hilde Mattheis: "Mehr Kommunikation"

Ulms SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis fordert vor allem "mehr Kommunikation". Damit die Bürger die Maßnahmen weiter mittragen, müssen sie außerdem auch zu Wort kommen, sagt der CDU-Abgeordnete Norbert Barthle aus Schwäbisch Gmünd. Das könne über die Beteiligung des Parlaments, also der Bundestagsabgeordneten, an der Debatte und an den Entscheidungen geschehen.

Neu-Ulms Bundestagsabgeordnete der Grünen, Ekin Deligöz, regte zudem einen "Corona-Rat" an. Auch der könne für mehr Transparenz sorgen.