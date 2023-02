Aus Angst vor der Zerstörung von Geldautomaten ziehen erste Banken in der Region Konsequenzen. Im Kreis Neu-Ulm etwa sollen an einigen Standorten Automaten abgebaut werden.

Die Raiffeisenbank Schwaben Mitte will aus Sicherheitsgründen gleich an mehreren Orten Geldautomaten abbauen. Darüber hatte zuerst die "Illertisser Zeitung" berichtet. Der Grund sei, dass es in letzter Zeit immer wieder Sprengungen von Geldautomaten gab. Diese machten auch "vor dem eigenen Geschäftsgebiet keinen Halt", informiert die Bank ihre Kundschaft via Aushang an einigen Standorten mit Selbstbedienungsterminal.

Angst vor Geldautomaten-Sprengung

Nach einer Risiko-Analyse in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei habe man bereits in der Gemeinde Osterberg (Kreis Neu-Ulm) den Kontoauszugsdrucker entfernt, der Geldautomat soll dort und in Unterroth ebenfalls abgebaut werden. Es ginge um die Sicherheit für die Kundschaft, so die Bank. Zudem könnten Schäden an Geldautomaten in den sechsstelligen Bereich gehen: Die Raiffeisenbank Schwaben erwähnt eine Sprengung, die einen Schaden von 150.000 Euro verursacht haben soll.

Sichere Bargeldversorgung gewährleisten

Auch die Sparkasse Neu-Ulm/Illertissen habe bereits Empfehlungen zur Gefahrenabwehr umgesetzt, hieß es, um das Risiko von Automatensprengungen zu reduzieren. Diese orientierten sich an den Standards, auf die sich Banken und Sparkassen in Deutschland mit Behörden sowie weiteren Institutionen verständigt hätten.

Risiko um Geldautomaten: Vorräume nachts schließen

Die VR-Bank Neu-Ulm will nachts an 13 Standorten die Vorräume zu Selbstbedienungsterminals schließen. Hier können Kunden und Kundinnen künftig zwischen 23 Uhr abends und 6 Uhr morgens kein Geld mehr abheben oder Kontoauszüge drucken. Auch seien interne Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden. Details würden aber bewusst nicht nach außen kommuniziert.