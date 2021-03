Neustart nach Notstopp: Am Impfzentrum Ulm wird wieder mit Astrazeneca geimpft. Trotz der dreitätigen Pause und der schnellen Wiederaufnahme nehmen fast alle ihre Impftermine wahr.

Der Leiter des Zentralen Impfzentrums Ulm, Bernd Kühlmuß, sagte am Freitagmorgen in SWR1 Baden-Württemberg, dass seit 8 Uhr die Impfungen mit Astrazeneca wieder aufgenommen worden seien. Die vereinbarten Termine in Ulm blieben gültig.

80 Prozent der vor dem Stopp vergebenen Impftermine werden wahrgenommen, so die Einschätzung des technischen Leiters des Ulmer Impfzentrums, Hagen Feucht. Man habe nach der Freigabe schnell umorganisieren müssen, konnte dann aber mit den Astrazeneca-Impfungen weitermachen.

Am Zentralen Impfzentrum Ulm wird seit Freitagmorgen wieder das Vakzin von Astrazeneca verimpft. SWR Maren Haring

"Seit heute um 8 Uhr wird wieder mit Astrazeneca geimpft." Bernd Kühlmuß, Zentrales Impfzentrum Ulm

Zu den abgesagten Terminen der vergangenen Tage sagte Kühlmuß: Über 80-Jährige würden auf eine Warteliste gesetzt und bekämen einen neuen Termin. Menschen, die jünger als 80 Jahre sind, müssten sich dagegen selbst um einen neuen Termin kümmern. Er räumte ein, dass das "für die Leute entnervend und schwierig" sei. Für die Terminvergabe sei allerdings das Land zuständig. Die Vergabe werde aber bis kommenden Montag ausgesetzt, berichtete Kühlmuß. Zunächst müssten die abgesagten Termine abgearbeitet werden.

Einige Landratsämter teilten am Freitagvormittag dagegen mit, dass es für alle abgesagten Termine automatisch einen Ersatz geben werde. Die Behörden wollten dafür telefonisch mit den Impfwilligen in Verbindung setzen, darunter das Landratsamt Heidenheim.

Professor Bernd Kühlmuß, der Leiter des Zentralen Impfzentrums Ulm SWR SWR

"Irgendwo bleibt da so ein - wie der Schwabe sagt - 'Gschmäckle'." Bernd Kühlmuß, Zentrales Impfzentrum Ulm

Kühlmuß macht sich allerdings Sorgen um den Ruf des Astrazeneca-Vakzins. Er sagte aber auch, dass man den "Impfstoff wirklich nur empfehlen" könne. Trotz der Schwierigkeiten der vergangenen Monate komme den Helferinnen und Helfern des Ulmer Impfzentrums vor Ort eine große Wertschätzung entgegen, das "tut auch sehr gut in dieser wirren Zeit".

Aktuelle Informationen zu den Impfterminen

Astrazeneca-Impfungen: Welche Termine gelten noch? Am Zentralen Impfzentrum in Ulm und an den Kreisimpfzentren in Heidenheim , Ummendorf und Ehingen können alle Termine bis einschließlich Montag wahrgenommen werden, teilten die Landratsämter mit.

und an den Kreisimpfzentren in , und können alle Termine bis einschließlich Montag wahrgenommen werden, teilten die Landratsämter mit. Das Kreisimpfzentrum Aalen berücksichtigt zunächst nur die heutigen Termine.

berücksichtigt zunächst nur die heutigen Termine. Im Kreis Neu-Ulm wird laut Landratsamt in den nächsten fünf Tagen nicht mit Astrazeneca geimpft, man brauche eine gewisse Vorlaufzeit, so eine Sprecherin.

wird laut Landratsamt in den nächsten fünf Tagen nicht mit Astrazeneca geimpft, man brauche eine gewisse Vorlaufzeit, so eine Sprecherin. In Ehingen komme am Freitag aus organisatorischen Gründen nur der Impfstoff von Biontech zum Einsatz.

Astrazeneca-Impfungen im Kreisimpfzentrum in Aalen

Auch das Landratsamt des Ostalbkreises teilte mit, dass im Kreisimpfzentrum in Aalen am Freitag, 19. März, die Impfungen mit Astrazeneca zu den ursprünglich geplanten Uhrzeiten fortgesetzt würden.

Landratsamt Ostalbkreis: Im Kreisimpfzentrum Ostalbkreis gehen die AstraZeneca-Impfungen weiter - Inzidenz-Wert des Kreises geht deutlich Richtung 100 Landratsamt Ostalbkreis, Twitter

Im Kreis Biberach gehen die Impfungen mit Astrazeneca nach Mitteilung des Kreisimpfzentrums Ummendorf ab Freitag ebenfalls weiter. Für alle Impfwilligen gilt: Eine Terminbestätigung sowie die Bescheinigung über die aktuelle Impfberechtigung sollten mitgebracht werden.

BW: Grünes Licht für Impfungen mit Astrazeneca

Das baden-württembergische Sozialministerium hatte am späten Donnerstagabend grünes Licht für die Fortsetzung der Impfungen mit Astrazeneca gegeben. Alle bereits gebuchten Termine mit Astrazeneca ab kommenden Dienstag finden demnach wie geplant statt.

#BadenWürttemberg hat die Impfzentren darüber informiert, dass Impfungen mit #AstraZeneca ab Freitag, 19. März wieder aufgenommen werden sollen. Damit folgt das Land der neuen Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde #EMA. https://t.co/lsfkVVYWTD Landesregierung BW, Twitter

Bundesgesundheitsminister gab Astrazeneca wieder frei

Am vergangenen Montag waren alle Impfungen mit Astrazeneca abgesagt worden. Tausende Impfungen in den Impfzentren der Region fielen aus. Zuvor hatte die Bundesregierung entschieden, Astrazeneca-Impfungen vorsorglich auszusetzen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte den Impfstoff am Donnerstagabend nach einem Votum der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) und Beratungen mit den Ländern freigegeben. Die EMA hatte zuvor die Sicherheit des Impfstoffes bekräftigt. Es werde aber eine extra Warnung vor möglichen seltenen Fällen von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen hinzugefügt, hieß es dazu.