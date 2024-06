"Wer hat Lust auf den Australia-Day?", fragt Lehrerin Bettina Schönherr in die Klasse. Begeisterte Kinder rufen ihr entgegen. Die Idee der Englischlehrerin Menschen vom anderen Ende der Welt in den Unterricht zuzuschalten kommt bei den Schülerinnen und Schülern des Schubart-Gymnasiums in Aalen an.