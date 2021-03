Das Rathaus in Aalen (Ostalbkreis) wird in den nächsten neun Jahren für 33 Millionen Euro generalsaniert und nicht abgerissen. Das hat der Gemeinderat nach langer öffentlicher Debatte am Donnerstagabend bei einer Gegenstimme beschlossen. In diesem Jahr soll mit der Betonsanierung am Gebäude begonnen werden. Dann werden das Heizungssystem modernisiert, Abwasserleitungen erneuert und das Gebäude energetisch saniert, es soll zum Beispiel neue Fensterscheiben bekommen. Insgesamt aber wird das Aalener Rathaus, das vor gut 45 Jahren im Stil des sogenannten Brutalismus errichtet wurde, so bestehen bleiben. Denn die Bauteile seien noch in gutem Zustand, die Materialien hochwertig und in der Form heute kaum bezahlbar, heißt es. Außerdem ist geplant, das Rathaus im Wesentlichen bei laufendem Betrieb zu sanieren.