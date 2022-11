Zwei Fruchtfliegen legen erneut den Aalener OP lahm

Die Operationssäle am Ostalb-Klinikum in Aalen sind erneut geschlossen worden. Dem Klinikum zufolge wurden am Samstag zwei neue Fruchtfliegen entdeckt.

Diesmal sind die Fruchtfliegen nicht im OP, sondern in einem Büro gefunden worden. Eigentlich hatte das Gesundheitsamt die Operationssäle am Tag zuvor nach vorheriger Prüfung und Begehung wieder für Notfall-Operationen freigegeben. Noch ist laut Ostalb-Klinikum unklar, ob die beiden einzelnen Fruchtfliegen "Nachzügler" der Vorwoche waren oder neu geschlüpft. Kliniken in Ellwangen und Mutlangen müssen OPs auffangen Derzeit müssen 20 bis 25 Operationen pro Tag im Klinikum Aalen (Ostalbkreis) verschoben oder verlegt werden. In den kommenden Tagen werden die OP-Kapazitäten der Kliniken in Ellwangen und Mutlangen (beide Ostalbkreis) wieder mit genutzt. Ursache für die vorherige Schließung war laut Klinik ein verstopfter Dachablauf gewesen. Der hatte einen Wasserschaden im Flachdach des OP-Gebäudes verursacht. In einer noch feuchten Deckenplatte hatten sich die Insekten eingenistet.