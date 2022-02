Aalener Kinder- und Jugendliteraturtage wieder mit Publikum

per Mail teilen

Die Kinder- und Jugendliteraturtage der Stadtbibliothek Aalen sollen im März in Präsenz stattfinden. Geplant sind Lesungen, Theateraufführungen und Workshops. Der schrullige alte Pettersson und sein Kater Findus übernehmen am 14. März die Eröffnung. Das „theater en miniature“ aus Leimen lässt die beiden Kinderbuchstars im Aalener Kulturbahnhof lebendig werden. Nachdem die Aalener Kinder- und Jugendliteraturtage in den vergangenen beiden Jahren nur stark abgespeckt stattfinden konnten, hofft die Stadtbibliothek, dass Veranstaltungen wie die szenische Lesung zu Otfried Preußlers Jugendroman „Krabat“ oder die Lesung mit Zeichenworkshop zur „Schule der magischen Tiere“ wieder vor und mit jugendlichem Publikum stattfinden können.