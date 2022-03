Stadt baut Angebote für Mountainbiker erheblich aus

Die Stadt Aalen will die Angebote für Mountainbiker erheblich ausbauen und hat dafür zwei Mountainbike-Manager eingestellt. Seit Beginn der Pandemie sei das Interesse an Sport im Freien stark gestiegen, besonders am Mountainbiken, teilte die Aalener Stadtverwaltung am Freitag mit. Man wolle diesen Fahrradsport rund um Aalen stärken und habe deshalb einen Weltmeister und eine Weltcup-Siegerin als Mountainbike-Manager engagiert. Sie sollen Trainingsangebote organisieren, Karten mit den bereits 150 bestehenden Strecken erstellen, neue Strecken aufbauen, etwa am Ostalb-Skilift, aber auch große Teile der Natur schützen. Schließlich sollen die rund 5.000 aktiven Mountainbiker in Aalen nur auf ausgewiesenen Trails unterwegs sein.