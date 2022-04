So will die Stadt bis 2035 klimaneutral werden

Die Stadt Aalen (Ostalbkreis) will bis 2035 klimaneutral werden. Dazu sollen Treibhausgase nicht nur auf null heruntergefahren, sondern Möglichkeiten entwickelt werden, der Atmosphäre sogar Treibhausgase zu entziehen. Hauptverursacher dieser Gase sind Industriebetriebe, die in Aalen mehr als die Hälfte der klimaschädlichen Emissionen produzieren. Um die Emissionen drastisch zu reduzieren, müsse ein breiter Konsens entstehen. Dazu beitragen soll ein Klimaaktionsplan, dessen Grundzüge am Nachmittag im Bauausschuss beraten wurden, beschließen soll ihn dann der Gemeinderat. Die Stadt will, dass Bürgerinnen und Bürger, Umweltverbände, der Bauernverband, Handwerkskammer und IHK, aber auch der ADFC und der ADAC an dem Plan mitarbeiten.