Fußball-Regionalligist VfR Aalen spielt am Freitagabend (19 Uhr) in der Ostalb-Arena gegen Balingen wieder vor Zuschauern. Nach den coronabedingten Verboten in den vergangenen Wochen, sind laut VfR diesmal wieder bis zu 3.000 Besucher erlaubt. Es gilt die 2G-Regel.