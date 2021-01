per Mail teilen

Der eigentlich für diesen Freitag vorgesehene Start der Corona-Impfungen in Aalen ist nun für den Freitag in einer Woche vorgesehen. Ab kommenden Dienstag ist es laut einer Sprecherin des Landratsamtes des Ostalbkreises möglich, einen Impftermin zu vereinbaren. Bislang sind mobile Impfteams im Landkreis an den Seniorenheimen im Einsatz.