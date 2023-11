Zeiss will einen neuen Standort im Gewerbepark an der A7 bei Aalen-Ebnat errichten. Laut Aalens OB Frederick Brütting (SPD) hat die Stadt mehrere Grundstücke an Zeiss verkauft.

Am neuen Zeiss-Standort an der A7 bei Aalen-Ebnat sollen künftig rund 2.500 Beschäftigte des Konzerns arbeiten. Das heißt: Etwa ein Viertel der rund 10.000 Beschäftigten am Stammsitz Oberkochen (Ostalbkreis) ziehen nach Aalen-Ebnat um. Die Stadt Aalen hat nach Angaben von Oberbürgermeister Frederick Brütting mehrere Grundstücke an Zeiss verkauft.

Auf mehr als 25 Hektar Fläche in der Nähe der A7 will der Optik- und Elektronikkonzern seine Sparte Messtechnik ansiedeln. Die Freude der Aalener Stadtspitze ist erwartungsgemäß groß: Oberbürgermeister Frederick Brütting sagte, diese Entwicklung sei nicht nur für Aalen und die Region einzigartig, sondern habe in seiner Dimension und Innovationskraft Signalwirkung für ganz Deutschland.

Zeiss in Aalen - keine Nachteile für Stammsitz Oberkochen

Konzernsprecher Jörg Nitschke sagte am Donnerstag dem SWR: "Zeiss platzt aus allen Nähten." Mit Blick auf die Steuereinnahmen für die Stadt Oberkochen teilte er weiter mit, Oberkochen müsse keinen Verlust an Gewerbesteuer befürchten, obwohl die Steuern für den neuen Standort nach Aalen fließen werden.

Auch der "Exodus" in Oberkochen, so Nitschke wörtlich, werde schnell wieder aufgefüllt sein. Derzeit seien außerdem etwa 900 Stellen offen.