Stadt arbeitet an neuen Regeln für Bauplatzvergabe

In Aalen werden die Richtlinien für die Vergabe der städtischen Bauplätze überarbeitet. Das melden die "Aalener Nachrichten" am Mittwoch. Schon jetzt gibt es einen ganzen Katalog an Vergabe-Punkten: Kinderzahl, Behinderung oder Ortsbezug des Bewerbers. Entsprechend werden Punkte vergeben, um in der Vergabeliste möglichst weit oben zu landen. Nun will die Stadt die Kriterien den aktuellen Entwicklungen anpassen, so die Zeitung. So sollen Bauplätze für Ärztinnen und Ärzte zurückgehalten werden, die sich vertraglich verpflichten, in der Ortschaft zu praktizieren. Zusatzpunkte gibt es ehrenamtliches Engagement in Feuerwehr, Rettungsdienst, Sportvereinen, im Ortschafts- oder Gemeinderat. Außerdem soll jeder Bauplatz vor dem Verkauf in Amtsblatt ausgeschrieben werden. Der Gemeinderat will am 21.Juli über die neuen Richtlinien für die Bauplatzvergabe entscheiden.