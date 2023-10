BW-Minister Thomas Strobl hat einen Abschnitt einer Backbone-Trasse im Ostalbkreis eröffnet. Die Trasse ist Teil eines Netzes, das die ländliche Region mit schnellem Internet versorgen soll.

Für schnelleres Internet in bislang unterversorgten Gebieten baut der Ostalbkreis in Zusammenarbeit mit seinen 42 Städten und Gemeinden ein flächendeckendes Breitbandnetz auf. Das sogenannte Backbone-Netz, also das Kernnetz, soll später insgesamt rund 680 Kilometer lang werden. Dafür werden rund 60 Kilometer Kabelführungssysteme der Bahn mitgenutzt. Diesen Abschnitt hat Digitalisierungsminister Thomas Strobl (CDU) am Freitag feierlich eröffnet.

Strobl in Aalen: Schnelles Internet trifft auf Schwäbische Eisenbahn

Es sei das derzeit bundesweit größte kommunale Infrastrukturprojekt in Kooperation mit der DB Netz AG, sagt Strobl bei der Eröffnung in Aalen am Freitag im Aalener Landratsamt. An der Inbetriebnahme nahmen auch die Schwäbisch Gmünder Bundestagsabgeordnete Ricarda Lang (Grüne) und der Schwäbisch Gmünder Landtagsabgeordnete Tim Bückner (CDU) teil. "Der Ostalbkreis schreibt mit dem Projekt Erfolgsgeschichte und ist ein digitaler Leuchtturm", sagte Thomas Strobl in seinem Grußwort. Durch die Zusammenarbeit werde der Ausbau des Backbone-Netzes im Ostalbkreis beschleunigt.

Konkret heißt das: Zehn Prozent der Backbone-Gesamtlänge laufen über schon bestehende Systeme der DB Netz. Das Land fördert die Maßnahme mit dreieinhalb Millionen Euro.

Backbone-Netz jetzt auch im Ostalbkreis

Ein Backbone-Netz ist ein Höchstgeschwindigkeitsnetz in einem Landkreis. Im Ostalbkreis soll es zukünftig die Glasfasernetze der Gemeinden miteinander verbinden und den Zugang zu überregionalen Backbone-Netzen von privaten Telekommunikationsunternehmen haben.