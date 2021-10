per Mail teilen

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat das Regionalliga-Spiel beim VfR Aalen Dienstagabend gewonnen. Die Ulmer Fußballer gingen nach einem Elfmeter in der ersten Halbzeit in Führung. Nach einem Ausgleich fiel in der zweiten Halbzeit das Tor zum 2 :1-Endstand.