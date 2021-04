per Mail teilen

Die Stadt Aalen hat alle geplanten Kulturveranstaltungen und Feste bis Anfang Juli abgesagt. Grund sei die Entwicklung der Corona-Pandemie mit der weiterhin hohen Zahl an Neuinfektionen. Als Ende Februar mit den ersten Planungen begonnen wurde, habe es noch berechtigte Hoffnungen gegeben, dass durch die Impfkampagne eine Rückkehr zum Alltag bald möglich werden würde, so die Stadt. Doch diese Hoffnung hat sich nun zerschlagen: Die Bärentage in Unterkochen, die Wasseralfinger Festtage mit Kinderfest, das Wasseralfinger Schlossfest und auch das Internationale Festival – alles muss abgesagt werden. Falls es die Infektionslage zulässt, stehe man parat, um kleinere Ersatzveranstaltungen anzubieten, hieß es weiter. Für eine Entscheidung zu den Reichsstätter Tagen im September sei es derzeit aber noch zu früh.