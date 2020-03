In Aalen werden bis zum Ende der Osterferien keine städtischen Veranstaltungen stattfinden. Die Stadt gab am Donnerstag weiter bekannt, dass sie auch alle Großveranstaltungen absagt.

Die Stadt Aalen hat zahlreiche Veranstaltungen wegen des Coronavirus abgesagt (Archivbild). Pressestelle Stadt Aalen

Der Aalener Oberbürgermeister Thilo Rentschler (SPD) sagte, alle anderen Veranstaltungen würden nach den Richtlinien des Robert-Koch-Institutes überprüft, "ob das Risiko vertretbar ist oder ob wir diese Veranstaltungen dann als Ortspolizeibehörde auch unterbinden müssen und sie später nachgeholt wird".

"...bis zum Ende der Osterferien hoffen wir, dass die Welle über Deutschland hinweg gegangen ist und wir dann wieder eine einigermaßen überschaubare Situation haben." Der Aalener Oberbürgermeister Thilo Rentschler

Auch die Begegnungsstätte "Bürgerspital" Aalen bleibt nach Angaben der Stadt ab Freitag bis zum Ende der Osterferien geschlossen.

"Jazz Lights" in Oberkochen finden nicht statt

Auch das jährliche Jazzfestival in Oberkochen (Ostalbkreis), die "Jazz Lights", wird wegen des Coronavirus nicht wie geplant stattfinden. Der Veranstalter prüft nach eigenen Angaben, ob das Festival zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden kann. Schon gekaufte Karten würden dann weiterhin gültig sein.

Andere Orte in der Region handelten bereits ebenfalls: Schwäbisch Gmünd verzichtet auf den Pferdetag und den verkaufsoffenen Sonntag am 29. März. Am Donnerstag wurde auch das 27. Internationale Kinderkinofestival Schwäbisch Gmünd abgesagt.

In Biberach fallen 20 Veranstaltungen aus

Die Stadt Biberach hatte bereits am Mittwoch auf die Ausbreitung des Coronavirus reagiert und für den Monat März alle städtischen Veranstaltungen mit mehr als 200 Personen abgesagt. Betroffen davon sind 20 Veranstaltungen von VHS-Vorträgen bis zum Jazzpreis. Darüber hinaus hatte die Stadt anderen Veranstaltern empfohlen, entsprechend vorzugehen.

Ebenfalls betroffen: Nattheimer Bauerntag und Öpfinger Osterlauf

Auch andere Veranstaltungen sind betroffen: Der Bauernverband Ostalb-Heidenheim streicht den in Nattheim geplanten Bauerntag. Das Kloster Roggenburg (Landkreis Neu-Ulm) sagt den Ostermarkt ab. Ausfallen werden auch die Sportlerehrungen in Biberach und Ulm sowie die Seniorenfeiern im Kreis Heidenheim. Außerdem das "Spektakel am Nachmittag" des Turngaus Ostwürttemberg in Schwäbisch Gmünd und das Konzert "Circus Meteoritmo" des Musikvereins Steinheim am Albuch. Auch der 43. Öpfinger Osterlauf (Alb-Donau-Kreis) wurde abgesagt.

In Ulm wurde das für Mitte April geplante Literaturfestival "Literaturwoche Donau" abgesagt.