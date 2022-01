Grünes Licht für Worldcup im Mountainbiken

In Aalen wird im Juli ein Worldcup im Mountainbiken ausgetragen. Dafür hat sich am Mittwochabend der Kultur-, Bildungs- und Finanzausschuss des Gemeinderates ausgesprochen. Der Weltcup soll vom 22. bis 24. Juli in Aalen stattfinden. Alle Fraktionen stimmten für den Vorschlag, so eine Sprecherin der Stadt. Rund um die Veranstaltung könne es noch für Schülerinnen und Schüler oder auch für Menschen mit Behinderung Aktionen geben, schlugen einzelne Gemeinderäte vor. Den Mountainbike-Weltcup im Juli will die Stadt Aalen mit bis zu 90.000 Euro fördern. Außerdem plane die Stadt ein "Radjahr" mit vielen Veranstaltungen, um das Fahrradfahren in Aalen zu stärken, so die Sprecherin weiter.