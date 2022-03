Gemeinderat genehmigt Mehrkosten für Kombibad

Der Aalener Gemeinderat hat am Donnerstagabend die geschätzten achteinhalb Millionen Euro Mehrkosten für das Aalener Kombibad abgesegnet und sich damit einmal mehr hinter das Millionenprojekt gestellt.

Über drei Stunden lang wurde laut „Schwäbischer Post“ über Umplanungen oder Einsparungen beim Aalener Kombibad diskutiert. Am Ende rang sich die Mehrheit der Rätinnen und Räte dazu durch, den Kostenanstieg von zuletzt rund 45 Millionen auf mehr als 53 Millionen Euro zu akzeptieren. Forderungen nach einer Einsparung von zehn Millionen Euro erteilte Oberbürgermeister Frederick Brütting (SPD) zuvor eine klare Absage. Damit, so der OB, werde die Idee von einem Kombibad mit Freibad und Hallenbad an einem Ort nicht mehr realisierbar sein. Stadtwerke-Chef Trautmann warnte vor zusätzlichen Umplanungskosten und erinnerte an den Baubeschluss vom März.