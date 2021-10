Stadt soll bis 2035 klimaneutral werden

per Mail teilen

Die Stadt Aalen soll bis 2035 klima-neutral werden. Eine entsprechender Empfehlung an den Gemeinderrat hat am Donnerstag der Umweltausschuss der Stadt beschlossen. Die Initiative "Klimaentscheid Aalen" hatte dies mit einem Einwohnerantrag gefordert und dazu mehr als 1.200 Unterschriften gesammelt. Wie das umzusetzen ist, soll ein Planungsbüro ausarbeiten, samt einem Aktionsplan, der von Einsparungen bei Strom und Wärme bis zu Klimaschutzvereinbarungen mit Unternehmen reichen soll. Die Gelder für das Planungsbüro werden im Haushalt für 2022 bereitgestellt. Außerdem will die Stadt Aalen dazu Fördermittel bei Bund und Land beantragen.