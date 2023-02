per Mail teilen

Eine 20-Jährige hat am Donnerstag in Aalen einen Unfall mit Blechschaden verursacht. Der Stresspegel war offenbar hoch: Es blieb nicht bei dem Bagatellschaden.

Eine junge Autofahrerin hat in Aalen gleich doppelt Pech gehabt. Sie verursachte einen kleinen Unfall. Und prallte vor lauter Aufregung auch noch gegen ein Polizeiauto.

Der Schaden am Polizeiauto war höher als der Schaden des eigentlichen Unfalls (Symbolbild). dpa Bildfunk picture alliance/dpa | David Inderlied

Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei in der Richard-Wagner-Straße in Aalen war die 20-Jährige offensichtlich so aufgeregt, dass sie mit ihrem Auto beim Wegfahren rückwärts gegen den abgestellten Streifenwagen prallte. Dort verursachte sie einen weiteren Schaden von 6.000 Euro.