Die Städte Aalen und Heidenheim werden vom Bund bei der Entwicklung gemeinsamer digitaler Konzepte gefördert. Insgesamt werden in diesem Jahr bundesweit 32 Modellprojekte unter dem Titel "Smart Cities" unterstützt. Mit dem Programm "Smart Cities" will der Bund Kommunen bei der Digitalisierung unterstützen, teilte das Bundesinnenministerium am Dienstag mit.