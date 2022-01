per Mail teilen

Die Stadt Aalen will Eltern die Suche nach einem Wunsch-Betreuungsplatz für ihre Kinder erleichtern und bietet einen Online-Service. Ab 1. Februar können Interessierte ihr Kind über die Internetseite der Stadt in drei Einrichtungen vormerken lassen. Dies gilt laut Mitteilung für alle Kindertageseinrichtungen in Aalen und den Stadtteilen, allerdings nur bis 13. März. Danach können Kinder nur noch für die übrigen Plätze berücksichtigt werden. Die Planungen betreffen das Kindergartenjahr 2022/23.