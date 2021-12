In der Diskussion um den geplanten Albaufstieg von Aalen-Unterkochen nach Ebnat soll in den kommenden Monaten die Bürgerschaft breit beteiligt werden. Der Aalener Gemeinderat hat am Donnerstagabend beschlossen, Vorschläge und Anregungen zur Trassenfindung von Anwohnern und Verbänden zu sammeln. In einem Jahr will dann der Gemeinderat über die gefundene Lösung abstimmen.