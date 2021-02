Das Stadtarchiv in Aalen geht in Corona-Zeiten neue Wege: Stadtarchivar Georg Wendt veröffentlicht Stadtgeschichten im Podcast, einer Art Hörbuch. Hier das Interview mit ihm.

SWR: Um was geht es denn in der aktuellen Ausgabe? Was waren die Top Themen in Aalen heute vor 52 Jahren?

Dr. Georg Wendt: Die aktuelle Folge beschäftigte sich mit der letzten Woche im Januar 1969. Ein großes Thema, das da schon auftaucht, ist die sogenannte Hongkong-Grippe, die da erstmals deutschen Boden betritt. Manche Sachen mögen uns heute ganz bekannt vorkommen - zum Beispiel, dass der Impfstoff mehr als knapp ist. Die Regierung hat 1969 noch abgewiegelt: So schlimm wird es nicht werden. Aber da sollte sie sich im Laufe des Jahres 1969 noch korrigieren müssen.

Umzug der Studenten an den neuen Standort der Hochschule in Aalen (Archivfoto) ©Stadtarchiv Aalen

Ein anderes großes Thema, das in Aalen selbst aufschlägt, ist ein ganz neuer Ton im Lokaljournalismus . Da gibt es einen jungen Journalisten namens Erwin Hafner, der sozialkritische Themen angreift. Ganz konkret geht es um einen kroatischen Arzt, dem die Arbeitserlaubnis entzogen wird. Er ist schon zu lange in Aalen, denn die Arbeitserlaubnis wird damals noch auf fünf Jahre beschränkt für Mediziner. Man hofft, dass tatsächlich junge Studenten, Mediziner von der Hochschule, diese ersetzen sollen. Aber die kommen halt nicht. Es herrscht Ärztemangel. Und wir haben dann eben junge Ärzte wie diesen Kroaten, der da ist, aber nicht mehr arbeiten darf.

Es gab damals also auch schon Themen wie Ärztemangel und ein grassierendes Virus. Wie gehen Sie vor? Werten sie einfach die Zeitungen von damals aus?

Die Zeitungen sind natürlich schon das Hauptmittel, mit dem ich arbeite. Mir geht es ja nicht nur um die ganz große Politik. Mich interessiert auch, was die Leute so in ihrer Freizeit machen: Es ist ja die die große Zeit des Fernsehens Ende der 60er-Jahre. In den Kinos laufen eigentlich fast nur noch Oswalt Kolles sogenannte Aufklärungsfilme und Italo-Western.

Seifenkistenrennen in Aalen im Jahr 1969 (Archivfoto) ©Stadtarchiv Aalen

Ganz interessant ist in der aktuellen Folge auch ein Artikel, wie man am besten Partys ausrichtet für Jung und Alt. Was kann man machen, damit es nicht peinlich wird zwischen den Alten und den Jungen. Manches lässt sich eins zu eins zu übertragen. Und anderes kann man sich zum Teil gar nicht mehr vorstellen, zum Beispiel, was die Rolle der Frau in der damaligen Gesellschaft betrifft. Es ist ein Thema, das mir auch sehr am Herzen liegt.

Aalen im Jahr 1969 - hier wird Sommermode in der Diskothek Bottich präsentiert (Archivfoto) ©Stadtarchiv Aalen

Eine Art Wochenschau aus dem Jahr 1969 als Podcast bietet das Stadtarchiv unter dem Titel Aalen 69. Wie findet man den Podcast?

Ganz einfach: Ein Smartphone oder ein internetfähiger PC genügt. Da geben Sie einfach www.aalen.de/69 . Alternativ können sie den Podcast natürlich auch bei jedem Podcast-Programm eingeben. Dann können Sie es abonnieren und sich die Folgen auch runterladen.