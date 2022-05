Der Verkehr auf der A8 von Stuttgart in Richtung Ulm wird am Wochenende umgeleitet. Bei der Filstalbrücke bauen Arbeiter eine Überdachung ab. Was genau geplant ist.

Erst kürzlich war der Drackensteiner Hang an der A8 gesperrt. Nun müssen sich Verkehrsteilnehmer in den nächsten Tagen in der entgegengesetzten Richtung - am Albaufstieg - auf Staus und Verzögerungen einstellen: Denn diesmal wird die Autobahn zwischen Mühlhausen und Hohenstadt (Kreis Göppingen) von Donnerstag bis Sonntag zeitweise komplett gesperrt.

Schutzdach für Bau der Filstalbrücke wird abgebaut

Die Deutsche Bahn baut in diesem Zeitraum eine Überdachung zwischen der Autobahn und der darüber verlaufenden Filstalbrücke ab. Sie war für die Bauarbeiten an der neuen Brücke für die ICE-Neubaustrecke errichtet worden.

Wie ein Sprecher der Bahn erklärte, hat das Schutzdach für den Bau der Filstalbrücke seinen Zweck erfüllt. Die Brücke auf der neuen Bahntrasse Wendlingen-Ulm sei fertig. Sie ist laut Bahn rund 500 Meter lang und 85 Meter hoch. Für den Abbau der Dachkonstruktion will die Bahn drei große mobile Kräne einsetzen.

Die neu gebaute Filstalbrücke ist Teil des Bahnprojektes Stuttgart 21und führt vor der Todsburgbrücke über die A8. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Auf der Strecke von Stuttgart Richtung Ulm bedeuten die Rückbauarbeiten jedoch die Sperrung einer Fahrspur auf der A8 ab Donnerstag um 20 Uhr. Am Freitag, um 2 Uhr nachts, wird die Autobahn laut der Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH in Fahrtrichtung München dann voll gesperrt.

Auf der Gegenfahrbahn in Richtung Stuttgart laufe der Verkehr dagegen wie üblich weiter. Am Sonntagabend ab circa 22 Uhr soll die A8 wieder komplett freigegeben werden.

Auch Betreiber nutzen A8-Sperrung

Auch die Betreibergesellschaft der Autobahn will eigenen Angaben zufolge die Sperrung nutzen. Sie plant in dem Zeitraum Bauarbeiten an der Anschlussstelle Mühlhausen (Kreis Göppingen) und der Todsburgbrücke zwischen Mühlhausen und dem nahen Lämmerbuckeltunnel. Die Fahrbahn soll dort repariert werden.

"Wir wollen damit eine zusätzliche Belastung für Reisende und Autofahrer vermeiden und Synergieeffekte schaffen", erklärt Petra Hentschel, Sprecherin der Betreibergesellschaft. Eine Umleitung wird rechtzeitig ausgeschildert. Für den Fernverkehr empfiehlt Hentschel, auf die A6 und die A7 auszuweichen. Tagesbaustellen soll es keine geben.

Die regionale Umleitung folge ab der Anschlussstelle Mühlhausen über die offizielle Bedarfsumleitung U 29. Diese verläuft über die B 466, unter anderem über Bad Ditzenbach in Richtung Geislingen. Ab Geislingen müssten Verkehrsteilnehmer dann über die B10 bis zur A8-Anschlussstelle Ulm-West fahren.