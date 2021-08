per Mail teilen

Die Autobahn A8 war am Dienstagvormittag ab Merklingen in Fahrtrichtung Ulm gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, hatte es einen Auffahrunfall zweier Lkw gegeben. Die Bergung war aufwändig. Autofahrer standen mehrere Stunden in dem bis zu elf Kilometer langen Stau. Sie wurden von der Polizei aufgefordert, bei ihren Fahrzeugen zu bleiben.