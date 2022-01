A8: Schäden am Lämmerbuckeltunnel wären ohne Sanierung wohl höher

Im Lämmerbuckeltunnel auf der A8 bei Hohenstadt (Kreis Göppingen) hat in der Nacht ein Lieferwagen gebrannt. Die neue Technik im Tunnel hat offenbar größere Schäden verhindert.

Erst vor wenigen Jahren ist der Lämmerbuckeltunnel auf der A8 saniert und mit einer Brandmeldeanlage ausgestattet worden. Diese neue Technik hat offenbar größere Schäden bei dem Feuer am Mittwochabend verhindert.

Ein Lieferwagen war im Lämmerbuckeltunnel auf der A8 bei Hohenstadt in Richtung Ulm in Brand geraten. Ein weiterer Transporter fuhr auf. Der Lieferwagen hatte im Tunnel am Albaufstieg eine Panne und blieb auf der rechten Fahrspur liegen. Kurz darauf brach Feuer im Motorraum aus. Ein nachfolgender Transporter bemerkte den Lieferwagen zu spät und fuhr auf. Dabei wurde der Pannen-Lieferwagen gegen die Tunnelwand gedrückt.

Die Tunnelröhre des Lämmerbucketunnels erhielt 2020 zwei neue Rettungsstollen, Teile der Stollen mussten durch Sprengungen freigelegt werden. (Archiv) picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa / Marijan Murat

Lämmerbuckeltunnel nach Prüfung wieder freigegeben

Beiden Fahrern gelang es laut Polizei, sich unverletzt zu retten. Der Tunnel war stundenlang gesperrt. Zunächst war unklar, ob er noch in der Nacht wieder freigegeben werden kann. Es wurden Experten hinzugezogen. Erst vor ein paar Jahren brannte ein Lkw im Tunnel, der anschließend aufwendig saniert werden musste. Diesmal konnte der Tunnel noch in der Nacht wieder freigegeben werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 80.000 Euro.

Das ist der Lämmerbuckeltunnel Die Generalsanierung im Lämmerbuckeltunnel wurde im August 2020 nach zweieinhalbjähriger Bauzeit abgeschlossen. Die Tunnelröhre erhielt zwei neue Rettungsstollen, Teile der Stollen mussten durch Sprengungen freigelegt werden. Die beiden neuen Notausgänge sind seitdem begehbar, beleuchtet, belüftet und werden mit Kameras überwacht. Bei einem Unfall oder einem Brand im Tunnel verkürzen sich die Fluchtwege laut Mitteilung auf maximal 300 Meter. Der Bund investierte in den Bau der Rettungsstollen mehr als neun Millionen Euro. Der Lämmerbuckeltunnel ist der älteste Autobahntunnel in Deutschland, der noch in Betrieb ist.

Neue Brandmeldeanlage hat wertvolle Zeit gespart

Die Sanierung habe sich gelohnt, so Thomas Bräuner von der Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südwest. Der Tunnel sei sicherheitstechnisch auf dem neuesten Stand der Technik. So hätten die Unfallbeteiligten den Brandtaster im Tunnel benutzt, zusätzlich habe die Brandmeldeanlage die Rettungskräfte alarmiert, was die Rettungskette beschleunigt habe. So mussten die Beteiligten nicht erst den Tunnel verlassen, um mit dem Handy Hilfe zu rufen, es sei wertvolle Zeit gewonnen worden. Zudem aktivierte die Anlage spezielle Lüfter zur Entrauchung des Tunnels und die Ampeln am Tunneleingang schalteten auf Rot, um den nachfolgenden Verkehr an der Einfahrt zu hindern.

Der Asphalt sei nur direkt an der Unfallstelle beschädigt. Ein Gutachter wird in den kommenden Tagen die Schäden an Asphalt, Tunnelwand und Technik prüfen. Voraussichtlich muss auf wenigen Quadratmetern der Asphalt erneuert, die Tunnelwand an der Stelle gereinigt und gestrichen werden. Das sei in einer Nacht erledigt, so Thomas Bräuner. Die Autofahrer spüren die Folgen des Brandes noch auf der Strecke: Das Tempolimit im Tunnel ist aktuell auf 60 Stundenkilometer gesenkt.