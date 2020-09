per Mail teilen

An der A8 wird am Donnerstagabend (ab 19 Uhr) die Anschlussstelle Leipheim in Fahrtrichtung Ulm gesperrt. Laut einer Mitteilung des Autobahnbetreibers wird die Fahrbahndecke erneuert. Die Sperrung dauert bis Sonntagabend (19 Uhr).