Brennender Lastwagen auf der A7

Wegen eines brennenden Lastwagen-Anhängers war die A7 bei der Anschlussstelle Heidenheim in Richtung Ulm am Dienstagmittag zeitweise gesperrt. Verletzt wurde niemand. Der Lkw-Fahrer konnte den brennenden Auflieger rechtzeitig abkoppeln und die Zugmaschine in Sicherheit bringen. Unfallursache und Schadenshöhe sind nicht bekannt.