Auf der A7 zwischen Ellwangen und Aalen-Westhausen ist am Mittwoch ein Lkw-Fahrer auf ein Stauende an einer Baustelle aufgefahren. Zwei Menschen wurden verletzt. Es staute sich kilometerweit.

Ein 32-jähriger Lastwagenfahrer hat am Mittwochmittag auf der A7 bei Ellwangen (Ostalbkreis) in Fahrtrichtung Ulm ein Stauende übersehen. Auf Höhe Rainau prallte er laut Polizei mit seinem Fahrzeug auf einen Lkw vor ihm. Einsatzkräfte mussten den eingeklemmten Unfallverursacher aus seinem Lastwagen befreien. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Fahrer des anderen Lastwagens wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam ebenfalls in eine Klinik.

Die A7 war zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Aalen-Westhausen für kurze Zeit in beiden Richtungen gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Richtung Ulm dauerte die Sperrung mehrere Stunden. Durch den Unfall entstand Sachschaden von etwa 70.000 Euro.