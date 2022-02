Unfallverursacher auf der A7 stand unter Drogen

per Mail teilen

Der Autofahrer, der am Dienstagnachmittag auf der A7 zwischen Niederstotzingen und Giengen/ Herbrechtingen (Kreis Heidenheim) einen Unfall verursacht hat, stand unter Drogen und besitzt keinen Führerschein. Wie die Polizei mitteilte, gab der 49-Jährige an, am Steuer eingeschlafen zu sein. Sein Wagen geriet von der linken auf die rechte Spur und fuhr auf ein dort fahrendes Auto auf. Der 21-jährige Fahrer wurde schwer, der Unfallverursacher leicht verletzt. Die A7 war Richtung Norden fast zwei Stunden lang gesperrt, es kam zu erheblichen Behinderungen. Der 49-Jährige sieht nun einer Strafanzeige entgegen.