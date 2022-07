Lkw-Unfall: Achterbahnteile blockierten A7 bei Ellwangen

Bei einem Sattelzug-Unfall am Donnerstagmorgen waren geladene Achterbahnteile auf die A7 gestürzt. Die Mittelleitplanke wurde beschädigt.

Nach dem Unfall ist die Spur in Fahrtrichtung Würzburg weiterhin gesperrt. In Richtung Ulm läuft der Verkehr wieder. Gegen fünf Uhr am Donnerstagmorgen stürzte ein Sattelzug, der in Richtung Würzburg unterwegs war, kurz hinter dem Virngrundtunnel nahe Ellwangen um. Nach Angaben der Polizei war ein Reifen an dem Sattelzug geplatzt. Das Fahrzeug schlingerte über die Autobahn, durchbrach die Mittelleitplanke und stürzte um. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Autobahn war zunächst voll gesperrt. Inzwischen ist in Fahrtrichtung Ulm wieder eine Spur frei.

Sattelzug hatte Achterbahnteile geladen

Der Sattelzug hatte 40 Tonnen Stahl geladen: Teile einer Achterbahn, die auf die Straße fielen. Die Polizei geht von einem hohen Sachschaden aus. Während der Vollsperrung bildeten sich in beiden Richtungen Staus von etwa zehn Kilometern Länge.