Auf der A7 hat eine Lkw-Panne bei Ellwangen am Montag für lange Staus gesorgt. Zeitweise war die Autobahn in Fahrtrichtung Würzburg gesperrt. Die Reinigungsarbeiten dauerten Stunden.

Wegen einer Panne an einem Lastwagen gab es am Montag ab dem Mittag bis zum Abend lange Staus auf der A7 bei Ellwangen (Ostalbkreis). Laut Polizei war ein Lkw-Fahrer in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs, als der Sattelzug den Tank eines Kühlaggregats verlor. Dabei seien 200 bis 300 Liter Diesel ausgelaufen.

Der Kraftstoff verteilte sich auf der Fahrbahn auf einer Länge von etwa zwei Kilometern. Die Reinigungsarbeiten dauerten Stunden, die Autobahn war vor dem Virngrundtunnel zunächst voll gesperrt, später wurde ein Fahrstreifen freigegeben.

Zwei Ölwaschmobile waren im Einsatz, um die Fahrbahn zu reinigen, so die Polizei.