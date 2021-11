A7 bei Giengen wieder frei befahrbar

per Mail teilen

Ab der kommenden Woche ist die Anschlussstelle der Autobahn A7 Würzburg-Ulm auf Höhe Giengen in beiden Richtungen wieder frei befahrbar. Das teilte die Stadt am Samstag mit.

Auf Höhe der Ansschlussstelle Giengen (Landkreis Heidenheim) ist die Autobahn auf einer Länge von zehn Kilometern erneuert worden. Dabei wurde die Fahrbahnbreite an die gültigen Sicherheitsstandards angepasst und von 11,5 Meter auf 12 Meter angepasst. Die Maßnahme begann Mitte Oktober 2018, die Gesamtkosten liegen bei rund 52 Millionen Euro.

Die A7 um Giengen ist bald wieder frei befahrbar. Das teilte die Stadt Giengen am Wochenende mit. (v. l.n.r.): Thomas Schuhmacher, Manuel Bolsinger (beide Autobahn GmbH), Helmut Schönberger (Stadt Giengen), Alexander Martin, Anja Schauz (beide Xaver Lutzenberger GmbH), Sascha Weber (Autobahn GmbH), Tobias Lutzenberger (Firma Lutzenberger), Tobias Ehrmann (Autobahn GmbH), OB Dieter Henle (Stadt Giengen), Heiko Engelhard (Regierungspräsidium Stuttgart), Wolfgang Groll (G+H Ingenieurteam) Stadt Giengen, Pressestelle

Für die Stadt Giengen bot sich die Gelegenheit, zeitgleich zur Sperrung der Ausfahrten die Fahrbahndecken auf der B492 zu sanieren und neue Kreuzungen herzustellen, die dem zukünftig erwarteten Verkehrsaufkommen gerecht werden, sagte Giengens Oberbürgermeister Dieter Henle bei der offiziellen Freigabe.

Bypass mit Einfädelspur im Frühjahr

Grund für die Sanierung der A7 war eine stark beschädigte Betondecke zwischen den Anschlussstellen Giengen/Herbrechtingen und Niederstotzingen auf beiden Richtungsfahrbahnen.

Lediglich der etwas später geplante Bypass mit Einfädelspur für Rechtseinbieger am Knoten L 1079/B 492 muss ins Frühjahr verschoben werden. Die Engpässe in puncto Materiallieferung ließen sich nicht verhindern, so Henle.