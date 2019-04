per Mail teilen

Bei einem schweren Zusammenstoß auf der A8 in Richtung München zwischen Merklingen und Ulm-West sind am Mittwochnachmittag fünf Menschen verletzt worden - teilweise lebensgefährlich.

Laut Polizei hatte es an der Stelle schon den ganzen Tag einen Stau an einer Baustelle gegeben. Ein Lastwagenfahrer bemerkte den Stau am Mittwoch zu spät und fuhr auf.

Auto schleudert über drei Fahrspuren

Er rammte zunächst ein Auto, das wegen der Wucht des Aufpralls über alle drei Fahrbahnen gegen eine Betonleitwand geschleudert wurde. Die zwei Insassen wurden in dem Wagen eingeklemmt und mussten lebensgefährlich verletzt befreit werden.

Zwei weitere Kleinlaster gerammt

Der Lkw fuhr weiter gegen einen Kleinlaster, der dadurch in den Straßengraben geschoben wurde, und schob dann noch einen weiteren Kleinlaster auf den Lkw davor. Der Unfallverursacher und die beiden Fahrer der Kleinlaster wurden schwer verletzt.

Es entstand ein Schaden von mehr als 140.000 Euro. Auf der A8 staute sich der Verkehr zeitweise auf einer Länge von 25 Kilometern.