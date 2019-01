Am Bahnübergang in Giengen an der Brenz hat es am Mittwochvormittag einen Zusammenstoß zwischen einer Regionalbahn und einem Lastwagen gegeben. Ein Fahrgast wurde leicht verletzt.

Den Unfall verursacht hat der Fahrer eines Lkw. Nach Polizeiangaben wollte er an der Unglücksstelle trotz Verbots rechts abbiegen. Dabei kam er mit seinem Fahrzeug auf die Schienen. Dort konnte der Führer einer Regionalbahn den Zug nicht mehr rechtzeitig anhalten. Zug prallte gegen Heck Der Zug prallte gegen das Heck des Lkw und kam wenige Meter dahinter zum Stehen. Im Zug saßen 18 Fahrgäste. Eine Frau wurde leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Am Bahnübergang in Giengen hat ein Zug einen Lkw gerammt. Feuerwehr Giengen Strecke Ulm-Aalen gesperrt Die Brenzbahn zwischen Ulm - Aalen musste bis zum Mittag gesperrt werden. Ein Zugersatzverkehr wurde eingerichtet. Feuerwehr, Polizei und DRK waren vor Ort.