An der Uni Ulm hat am Montag die Herbstakademie begonnen. In der Vorlesungsreihe für "ältere Erwachsene" ist dieses Jahr Botanik das Thema.

Den Auftakt machen zwei Experten mit Vorträgen über den wohl bekanntesten deutschen Naturforscher Alexander von Humboldt, dessen Geburtstag sich dieses Jahr zum 250. Mal jährt. Unter anderem werden die von Humboldt selbst verfassten Schriften näher untersucht. Mit Vorträgen über den Naturforscher Alexander von Humboldt hat am Montag die Herbstakademie an der Universität Ulm begonnen. SWR Maja Nötzel Am Donnerstag geht es um die biologische Vielfalt der so genannten „Gewürzinseln“ - einer Inselgruppe in Indonesien. Zum Abschluss gibt es Wissenswertes über die Lebensweise der Fledermäuse in Mittel- und Südamerika. Für die Weiterbildungswoche arbeitet der Veranstalter, das "Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung" mit dem Botanischen Garten der Universität zusammen. Die Vorlesungen finden immer von 10 bis 12 Uhr statt und kosten 12 Euro Eintritt.