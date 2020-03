per Mail teilen

Das Coronavirus sorgt im Kreis Heidenheim und im Raum Ulm / Neu-Ulm zunehmend für Verunsicherung. Seit dem Wochenende werden viele Veranstaltungen abgesagt.

Das Landratsamt Heidenheim hat eine Empfehlung veröffentlicht: Demnach sollten größere Veranstaltungen in geschlossenen Räumen abgesagt werden, ebenso wie Sportveranstaltungen mit mehr als 100 Personen. Das hat zum Teil einschneidende Folgen für Veranstalter von Sport- und Kulturereignissen.

Wegen des Coronavirus werden immer mehr Veranstaltungen abgesagt. Auch Theater sind betroffen.(Symbolbild). dpa Bildfunk Christian Charisius

Sportveranstalter reagieren uneinheitlich

Betroffen ist zum Beispiel der 1. FC Heidenheim: Am kommenden Samstag (14.3.2020) sollte der Zweitligaverein beim VfL Bochum antreten. Wegen der ungeklärten Situation hat der VfL den Kartenvorverkauf gestoppt.

In der 6.200 Plätze umfassenden Ratiopharm Arena in Neu-Ulm hingegen, wo unter anderem die Ulmer Basketballer antreten, sollen nach Auskunft des Event-Managements vorerst keine Veranstaltungen abgesagt werden - weder Sport- noch Kulturereignisse.

Das Corona-Virus sorgt für erhebliche Turbulenzen auch für Sport- und Kulturveranstalter Colourbox

Zahlreiche Absagen im Kulturbereich

Die Arche in Dischingen (Kreis Heidenheim) sagt einen geplanten Comedy-Abend ab. Auch im Heidenheimer Congress Centrum, im Konzerthaus und im Lokschuppen Heidenheim hagelt es Absagen, so eine Mitarbeiterin der Vermieter-Agentur. Demnach findet die Winteroper im Congress Zentrum am Samstag mit über 1.000 verkauften Karten nicht statt.

Kurzfristig abgesagt wurde auch das für das vergangene Wochenende geplante 5. Giengener Gitarrenfestival. Die zuständige Gesundheitsbehörde teilte dies der Veranstalterin Jule Malischke zwei Stunden vor dem geplanten Beginn des ersten Konzertes mit.

Lebendiger Kreuzweg findet nicht statt

Die Italienische Katholische Gemeinde Ulm hat ebenfalls auf die Warnungen vor Großveranstaltungen reagiert. Sie hat den "Lebendigen Kreuzweg", bei dem die Leidensgeschichte Jesu mit Schauspielern dargestellt wird, abgesagt.

Eine andere kirchliche Veranstaltung in der Region findet statt: Im Prämonstratenser-Kloster in Roggenburg im Kreis Neu-Ulm treffen sich derzeit 70 Ordensleute aus ganz Europa zu einer einwöchigen Konferenz. Es handelt sich um die Generalversammlung der Union der Europäischen Konferenzen der Höheren Ordensoberen. Die Teilnehmer aus 25 Ländern beraten über die Herausforderungen des Ordenslebens in Europa.