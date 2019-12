Obdachlose können in Ulm testweise eine neu entwickelte, transportable Schlafunterkunft nutzen. Zwei Exemplare sollen nach Auskunft der Entwickler am Freitag am Karlsplatz sowie im Alten Friedhof aufgestellt werden.

Die beiden "Ulmer Nester" bestehen aus massivem Holz und Stahlblechteilen, von Innen sind sie abschließbar. Die kastenartigen Schlafmöglichkeiten sollen Obdachlose im Winter schützen. Dauer 1:01 min "Ulmer Nest" für Obdachlose Sieht vielleicht aus wie ein Sarg, ist aber eine neue portable Schlafgelegenehit: Ulmer Tüftler haben eine Kiste zum Reinliegen gebaut und sie auf dem Münsteplatz vorgeführt. Video herunterladen (2,4 MB | MP4) Im Innenraum solch eines "Ulmer Nests" gibt es Sensoren beispielweise für Temperatur und Luftfeuchtigkeit, für Rauch oder Kohlendioxid. Jeweils am nächsten Morgen soll die mobile Schlafmöglichkeit überprüft werden. Außerdem wird geschaut werden, ob der- oder diejenige nach der Übernachtung weiter betreut werden muss. Sollten sich diese Schlafmöglichkeiten bei eisiger Kälte bewähren, könnten sie auch überregional eingesetzt werden, heißt es in der Mitteilung. Mobile Mini-Unterkünfte für Wohnsitzlose gibt es inzwischen in verschiedenen Städten, beispielsweise in Nürnberg, Köln, Bonn und Berlin.