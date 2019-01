per Mail teilen

Anhaltende Schneefälle haben am Mittwoch für chaotische Straßenverhältnisse vor allem auf der Albhochfläche gesorgt. Unfälle und lange Staus waren die Folge, auch auf den Autobahnen.

Auf schneebedeckten und eisglatten Straßen sind am Mittwoch auch in der Region Donau-Iller und in Ostwürttemberg mehrere Unfälle passiert. Anhaltenden Schneefälle sorgten für chaotische Straßenverhältnisse.

Dauer 00:59 min Behinderungen im Ostalbkreis Starke Schneefälle haben am Mittwochmorgen für Behinderungen im Straßenverkehr insbesondere im Ostalbkreis gesorgt. Video herunterladen (2 MB | MP4 )

Der Verkehr kam wegen der Schnefälle am Mittwochnachmittag vor allem auf der A8, auf der Albhochfläche, zum Erliegen. Teils kamen Räumfahrzeuge nicht durch, Fahrzeuge blieben liegen. LKW blockierten die Spur beim Versuch, andere Lastwagen zu überholen. Vor dem Albaufstieg von Stuttgart in Richtung Ulm musste die Autobahn wegen eines Unfalls gesperrt werden.

Unfallstelle stundenlang gesperrt

Viel Geduld brauchten Autofahrer auch auf der Autobahn 7 bei Ellwangen in Fahrtrichtung Ulm. Hier hatte am Morgen ein LKW gebrannt. Die Lösch- und Bergungsarbeiten dauerten bis zum Nachmittag. Teilweise war die A7 voll gesperrt.

Im Ostalbkreis kam der Verkehr vor allem auf den Steigungsstrecken bei Aalen und auf der B29 nicht mehr vorwärts. Lastwagen standen quer, unter anderem auch zwischen Königsbronn und Steinheim im Kreis Heidenheim.

Verletzte Fahrradfahrer

Auf einem Radweg zwischen Ulm und Illerkirchberg verletzten sich am Mittwochmorgen zwei Radfahrer nach einem Zusammenstoß schwer. Laut Polizei hatte eine 22-Jährige im Schnee die Kontrolle über ihr Pedelec verloren.

Außerdem ereigneten sich im Landkreis Dillingen sechs Unfälle, verletzt wurde laut Polizei niemand. Auf schneeglatter Straße bei Hausen waren vier Autos aufeinander gefahren. Außerdem prallte in Lauingen ein Auto auf einen Bus, bei Zöschingen landete ein Omnibus in der Leitplanke.

Auch Nebenstrecken sind teils überlastet. Die Polizei appelliert einmal mehr, ausreichend Abstand zu halten, vorsichtig und mit Winterreifen zu fahren.