per Mail teilen

Wenn der Notarzt zu einem Patienten in die Wohnung kommt, muss alles blitzschnell gehen. Was aber, wenn der Betroffene bewusstlos oder verwirrt ist? Eine SOS-Rettungsdose leistet da wertvolle Hilfe.

Es sind Fragen, die im Notfall schnell beantwortet müssen: Welche Medikamente nimmt der Patient regelmäßig? Hat er eine Allergie? Eine chronische Krankheit? Wen muss man verständigen? All das sind Informationen, die auf Zetteln in der SOS-Rettungsdose notiert sind.

Rettung aus der Dose. Im Raum Ellwangen hat man mit dem Projekt gute Erfahrungen gemacht. Pressestelle Stadt Ellwangen

Von England auf die Ostalb

Aus England stammt die Idee. Und in immer mehr Kommunen in der Region wird die Dose mittlerweile verbreitet. Seit kurzem auch in Neresheim und Dischingen. Im Raum Ellwangen gibt es sie schon seit zwei Jahren.

Wertvolle Hilfe

Die erste Begegnung mit der Rettungsdose hatte die Notärztin Dr. Caroline Grupp Anfang August, als sie in eine Wohnung im Raum Ellwangen gerufen worden war. Und obwohl die Patientin in diesem Fall sogar ansprechbar ist, ist das zusammengerollte Papier im Inneren eine wertvolle Hilfe.

"Gerade in Notfällen, in denen der Patient bewusstlos ist, steht man als behandelnder Arzt oft wie der Ochs vorm Berg. Und wenn man dann in der Dose detailliert die Vorerkrankungen, die Medikamente findet, kann man gezielter mir der Therapie loslegen." Dr. Caroline Grupp, Chefärztin der Zentralen Notaufnahme im Ostalb-Klinikum Aalen

Die Dose gehört in die Innentür des Kühlschranks, ein Aufkleber an der Kühlschranktür und ein weiterer an der Wohnungstür weisen die Retter darauf hin. Nach Ansicht der Chefärztin eine ebenso simple wie wirkungsvolle Idee.

Nicht erst bis zum Notfall warten

In Ostwürttemberg ist die Stadt Ellwangen die Vorreiterin. Seit zwei Jahren sind rund zweieinhalbtausend SOS-Dosen verteilt, berichtet Nicole Bühler, Sozialbeauftragte bei der Stadtverwaltung. Doch es könnten mehr sein: Die Dose kennen und sie besitzen,sind zwei Paar Stiefel. Bühler rät: Nicht erst bis zum Notfall warten!