Der Brand eines Lastwagens auf der A7 bei Rainau-Dalkingen hat am Mittwoch zu stundenlangen Sperrungen und kilometerlangen Staus geführt. Der Lastwagen war am Morgen zwischen den Ausfahrten Ellwangen und Aalen-Westhausen in Brand geraten, die Löschversuche des Fahrers misslangen. Der Rauch konnte laut Polizei wegen der Wetterlage nicht abziehen. Zeitweise musste die A7 deshalb voll gesperrt werden.