Zum 30. Mal haben beim sogenannten Toy Run in Ulm Motorradfahrer Geschenke an Menschen mit Behinderung überreicht. Das Wetter hat gepasst: die Straße war trocken und die Sonne schien.

Etwa 30 Maschinen starteten am Sonntag bei fast schon frühlingshaften Temperaturen in Neu-Ulm und fuhren zum Habila Tannenhof in Ulm-Wiblingen. Organisator Charles Heilman führte als Weihnachtsmann verkleidet die Gruppe auf seiner mehr als 40 Jahre alten Harley Davidson an.

Seit 30 Jahren kommt Weihnachtsmann Charles Heilman zur Bescherung mit der Harley ins Behinderten-Wohnheim Habila Tannenhof in Ulm-Wiblingen SWR Frank Wiesner

Rund 200 Geschenke in den Satteltaschen

Die Biker hatten etwa 200 Geschenke dabei, die Heilman und sein Weihnachtsengel Gabriele an die Heimbewohner verteilten - vom Herrenschaumbad über Müsli-Schalen bis hin zu einer CD von den Kastelruther Spatzen.

OB Czisch würdigt Engagement Heilmans

Ulms OB Czisch würdigte das Engagement Heilmans. Der Toy Run bringe zwei Randgruppen der Gesellschaft zusammen, die sich sonst nicht begegnen würden. Zum 30-jährigen Jubiläum gab es eine kleine Feier in der Cafeteria des Heims mit Live-Musik, Punsch und Gebäck.