Tausende "Wilde Nabader" haben in Ulm am Schwörmontag am traditionellen Wasserumzug, dem Nabada, teilgenommen. Die Strömung war so langsam, dass die Boote teils kaum vorwärts kamen.

Die Organisatoren des Nabada hatten es schon vorhergesehen: Die Strömung war am Schwörmontag so langsam, dass vor allem die Nabader am Rand der Donau fast auf der Stelle blieben. Trotzdem waren die Teilnehmer bei bester Stimmung.

14 Themenboote gondelten langsam den Fluss hinunter: Die Bastler nahmen zum Beispiel den gescheiterten "Nuxit" auf die Schippe, den Austritt der Stadt Neu-Ulm aus dem Landkreis. Andere Bootsbauer widmeten sich der Diskussion um das Urheberrecht oder der häufig geforderten Rettungsgasse.

Die Boote, ob Themenboot oder Schlauchboot, landen alle ein Stück die Donau hinunter im Ulmer Stadtpark Friedrichsau. Dort enden die Schwörfeiern mit Musik und Essständen. In der Ulmer Innenstadt gibt es viele Bühnen und auch in den Stadtteilen wird traditionell gefeiert.

OB spricht in Schwörrede vom Klima, Wohnungsnot und Batterieforschung

"Wir hätten sie verdient" - so leitete Ulms OB Gunter Czisch seine Ausführungen zur heiß diskutierten Batterieforschungsfabrik ein. Den Zuschlag für das Projekt hatte die Stadt nicht bekommen. Nun wolle Ulm zusammen mit dem Land selbstständig an dem Thema weiterarbeiten, kündigte Czisch an.

Der Schwur des Ulmer Oberbürgermeisters Gunter Czisch (CDU) am Schwörmontag steht für die älteste deutsche Stadtverfassung überhaupt. Heute ist er mit einem Rechenschaftsbericht verbunden.

Wohnungsbau - eine harte Nuss

In seiner einstündigen Rede sprach Czisch viele Themen an: Zum Beispiel die Wohnungspolitik. Auch in Ulm steigen die Preise, so Czisch. Die Stadt schaffe es, bis 2021 fast 3.500 Wohnungen zu bauen. Private Eigentümer leerstehender Wohnungen forderte er auf, zu vermieten.

Der OB schloss seine Rede mit dem traditionellen Schwur ab, "Reichen und Armen ein gemeiner Mann zu sein, ohne allen Vorbehalt". Dazu läutete die Schwörglocke am Ulmer Münster.