In Ellwangen ist am Sonntagmittag die Vesperkirchen-Saison in Baden-Württemberg eröffnet worden. Bis kommenden Samstag wird täglich für wenig Geld ein warmes Mittagessen angeboten.

Nach einem ökumenischen Gottesdienst gab es im Gemeindehaus „Jeningenheim“ Schweinebraten und Knödel sowie Salat. Nach dem Mittag servierten die Helfer Kaffee und Kuchen. Mehr als 200 Besucher ließen es sich am ersten Tag schmecken. In Ellwangen kämen nicht nur Bedürftige, sondern alle sozialen Schichten zur Vesperkirche. Im Vordergrund stehe das Gemeinschaftserlebnis, sagte Pfarrer Martin Schuster vom Organisationsteam dem SWR. Ute Krombholz, Annemarie Lang und Helene Kuhn (von links nach rechts) bereiten im Gemeindehaus "Jeningenheim" die Vesperkirche vor. dpa Bildfunk Stefan Puchner Helfer aus beschützten Werkstätten und Förderschulen Im Service würden deshalb auch Menschen aus beschützen Werkstätten und Schüler aus Förderschulen mithelfen. Die Wertschätzung ihrer Arbeit durch die Gäste sei für sie eine besonders schöne Erfahrung, so Schuster. Vesperkirche ab Montag auch in Biberach Auch im Biberacher Martin-Luther-Gemeindehaus wird ab Montag die Vesperkirche wieder warme Mahlzeiten anbieten. Landesweit gibt es inzwischen in 34 Orten Vesperkirchen, in der Region auch in Ulm, Aalen-Wasseralfingen, Bopfingen, Ehingen, Giengen an der Brenz, Heidenheim, Mutlangen, Waldstetten und Schwäbisch Gmünd.