Ein siebenjähriger Junge aus Vöhringen wollte seinen Kindheitstraum sofort verwirklichen und hat sich deshalb bei der Berufsfeuerwehr in München offiziell um einen Ausbildungsplatz beworben. Die Feuerwehr hat den Brief des Jungen in Absprache mit den Eltern jetzt bei Twitter veröffentlicht. „Ihr macht coole Sachen“ - schrieb der Zweitklässler in seinem Brief. Zwar würden viele Kinder davon träumen, Feuerwehrmann oder -frau zu werden, Bewerbungen von ihnen seien in München aber noch nie eingegangen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.