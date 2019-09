Unbekannte haben auf einem Pendlerparkplatz an der A7 bei Vöhringen (Kreis Neu-Ulm) vier Papageien ausgesetzt. Eine Frau fand die grau-blauen Vögel am Donnerstag in einem abgestellten Käfig. Sie brachte die Papageien in ein Tierheim, das die Polizei verständigte. Die Beamten suchen nun nach Zeugen, die Angaben zur Herkunft der Vögel machen können.