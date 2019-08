Ein Mann ist am Montag wegen Schwarzfahrens in Vöhringen zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten verurteilt worden. Wie ein Sprecher am Amtsgericht Memmingen mitteilte, war der Angeklagte in einem Zug von Ulm nach Memmingen ohne gültige Fahrkarte gefahren. Als ihn der Zugführer ansprach, wurde er von dem Mann angegriffen. Außerdem hatte der Fahrgast versucht, eine mitreisende Frau aus dem Zug zu zerren. Bei der Rangelei stürzte zudem der Zugführer.