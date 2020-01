In Ulm, Neu-Ulm und Senden gab es am Mittwochmorgen zeitgleich mehrere Polizeieinsätze, bei der zahlreiche Mannschaftswagen unterwegs waren. Es ging um Ermittlungen in der Drogenszene.

Im Fokus der Durchsuchungen stand ein 33-Jähriger, der im Verdacht steht, mit Drogen gehandelt zu haben. Weil der Polizei Erkenntnisse vorlagen, dass der Mann auch Waffen besitzt, wurde die Kriminalpolizei durch Spezialkräfte unterstützt. Die Ermittler fanden Kokain und Marihuana sowie Anabolika, Drogenersatzstoffe und Waffen. Außerdem stellten sie Bargeld und scheinbar hochwertige Uhren sicher. Tatverdächtige schweigen Weitere koordinierte Polizeiaktionen gab es auch in Ulm und Senden. Die Tatverdächtigen wurden nach ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Sie schweigen derzeit zu den Tatvorwürfen. Spektakulärer Fund im Dezember Ebenfalls am Mittwoch fanden Ermittlungen des Bayerischen Landeskriminalamtes in Neu-Ulm-Schwaighofen statt. Sie standen in Zusammenhang mit dem spektakulären Drogenfund im Dezember. Damals war einer halbe Tonne Kokain in Bananenkisten bei einem Fruchtgroßhändler entdeckt worden. Am Mittwoch wurde mit einer Metallsonde der Fluchtweg eines Tatverdächtigen abgesucht. Sechs mutmaßliche Drogendealer hatte die Polizei bereits zuvor festgenommen.